Brokkenpiloot uit Gorredijk voelt zich als crimineel weggezet

do 10 november 2022 15.31 uur

LEEUWARDEN - "Ik voel me eigenlijk wel als een crimineel weggezet worden nu" zo sprak donderdag een 22-jarige man uit Gorredijk tegen kantonrechter Tom Wolters. De man had zichzelf en zijn twee vrienden letterlijk in de kreukels gereden op 25 november 2021.

De jongeman was met zo'n 70 km/u over het smalle weggetje van de Prikwei bij Kortehemmen gereden. Hij verloor de macht over het stuur en botste met de auto tegen een boom. Het voertuig vloog daarbij in brand. Alledrie mannen zijn na het ongeval nooit volledig hersteld.

Nat wegdek

"Te hard rijden is nooit verantwoord maar we zijn allemaal jong geweest" zo zei de verdachte tegen Wolters. De rechter hield me voor dat het wel een ernstig ongeval is geweest. De verdachte was in zijn schooltijd dagelijks over de weg gereden en hij was erg goed bekend en toch reed hij te hard. Er was sprake van een bocht en een nat wegdek. "Ik heb van mijn ouders geleerd om vrienden altijd veilig thuis te brengen" zei hij. "Dat heeft u niet gedaan..." was de conclusie van rechter Wolters. De Gorredijkster liet weten dat hij er spijt van had.

Eis

Officier van justitie Rein Meinderts vond dat de jongeman zich anders had moeten gedragen. "Zeker als je beseft dat er een fietser op dezelfde weg reed. Het ongeval is aan u te wijten." Ook wees Meinderts de verdachte op zijn gedrag. Als je ergens 60 km/u mag rijden dan wil dat niet zeggen dat je dat ook altijd moet doen. Zo moet je snelheid minderen als je bijvoorbeeld door een bocht rijdt of een fietser tegenkomt. "U zit hier niet als een crimineel maar om u erop te wijzen dat het gedrag in het verkeer essentieel is." Meinderts eiste een werkstraf van 20 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden.

Verkeerd uitgedrukt

Advocate Eva Mulder wees de rechtbank erop dat haar client zich wat ongelukkig ha uitgedrukt met de 'criminele' zin. Mulder wees op het feit dat alles heel veel impact op haar client heeft en dat hij het spannend vindt. "Hij heeft zich verkeerd uitgedrukt." Door het ongeval lag zijn leven een jaar lang stil. Hij verloor zijn werk bij PostNL en kon zijn studie niet afmaken. Omdat hij binnenkort weer geopereerd moet worden, maakt hij ook weinig kans om aangenomen te worden. De advocate verzocht om een geldboete met rijontzegging op te leggen.

Risico

Kantonrechter Wolters vond het dramatisch wat er gebeurd was. "Geen van u drieën zou dit hebben gewild maar het is wel gebeurd...." Wolters vond dat de verdachte onnodig gevaar had gecreëerd op de smalle weg met een fietser en een nat wegdek. "Dan weet je dat je iets meer risico loopt om uit de bocht te vliegen. Je kunt je afvragen of op dit stukje weg sowieso 60 km/u verantwoord was."

Uitspraak

Wolters legde een werkstraf van 20 uur op met een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden met proeftijd 2 jaar. "U heeft een foute beoordeling gemaakt en die reken ik u aan. Ik zie ook dat u het erkent en dat siert u."