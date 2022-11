Geldboete voor vrouw uit Harkema voor dodelijk motorongeluk

do 10 november 2022 13.45 uur

LEEUWARDEN - Twee jaar geleden, op 7 november 2020, kwam de 27-jarige Ben de Groot uit Leeuwarden om het leven bij een ongeluk op de Planetenlaan in zijn woonplaats. Op zijn motor kwam hij in botsing met een 24-jarige automobiliste uit Harkema. Zij moest donderdag voorkomen bij de kantonrechter in Leeuwarden. Iedereen in de zaal was het er over eens, het was een zaak met alleen maar verliezers...

Officier van Justitie Rein Meinderts betreurde dat het Openbaar Ministerie (OM) zolang over de zaak heeft gedaan. De nabestaanden en de verdachte zaten lange tijd in onzekerheid. "Het is voor alle betrokkenen is een drama." Meinderts bood zijn excuses aan dat het OM de zaak niet beter had opgepakt.

Geen voorrang

Op de bewuste zaterdag 7 november 2020, reed de vrouw uit Harkema in haar Citroën Saxo over de Vestaweg. Bij het oversteken van de Planetenlaan zag ze de motorrijder over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. Hoewel de motorfietser van links kwam, reed hij wel op de voorrangsweg. Het OM verwijt de vrouw dat ze gevaarlijk rijgedrag vertoonde en geen voorrang had verleend. Bij het ongeval raakte ook zij gewond, ze liep o.a. een gebroken bekken en een hersenschudding op.

Niets gezien

Kantonrechter Tom Wolters vroeg de vrouw wat ze nog kon herinneren. Met tranen in de ogen antwoordde ze. "Niet zoveel, ik weet nog dat ik op het kruispunt aan kwam rijden en dat ik daarna bij kwam in de auto…." Haar toenmalige vriend verklaarde bij de politie dat ze bij de kruising niets hadden gezien en toen overstaken.

Wheelie

Via getuigen en camerabeelden werd na het ongeval duidelijk dat de motorrijder veel te hard had gereden. Op beelden was nog net te zien dat hij een wheelie maakte en volgens de verkeersexperts van de politie zou de man 105 km/u hebben gereden. Hij had nog geremd en op het moment van de aanrijding had de motor een snelheid van zo'n 85 km/u. Volgens de politie had het ongeval niet plaatsgevonden als de motorrijder 50 km/u (maximum snelheid red.) had gereden. Dan was de automobiliste de weg al over geweest.

Kaartje

De vrouw uit Harkema zit tot op de dag van vandaag met de gevolgen van het ongeval. "Ik voel me nog steeds schuldig, ik zit hier nog.... Zijn ouders zijn hun zoon kwijt." In overleg met de politie had ze de familie een kaartje gestuurd met haar verhaal. Ze had nooit meer iets gehoord. "Ik ben bang dat ze heel boos op mij zijn" dacht ze. De broer van het slachtoffer was aanwezig tijdens de zitting en hij schudde zijn hoofd. Ter zitting bleek dat de familie in de enorme berg aan kaarten het kaartje van de vrouw kennelijk niet had opgemerkt waardoor ze nooit met elkaar in contact waren gekomen.

Worsteling

Officier van Justitie Meinderts vond gevaarlijk rijgedrag niet te bewijzen. Wel had ze geen voorrang verleend. "Ondanks de bomen en het snoeihout had de vrouw de motor hoe dan ook moeten zien aankomen." Hij eiste een voorwaardelijke geldboete van 500 euro met een proeftijd van 1 jaar. Meinderts begreep de worsteling die de vrouw doormaakte richting de familie en hij hoopte dat de nabestaanden ook zien dat zij niet onverschilligheid is geweest.

Wrange ongeval

Haar raadsvrouw Laura Veenstra vond - net als de officier - dat de verdachte geen gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Veenstra liet weten dat haar cliënt nooit meer de oude zal worden als gevolg van het wrange ongeval. "De zitting van vandaag achtervolgt haar al twee jaar..." Zij kon zich vinden in de eis.

Geldboete

Kantonrechter Wolters sprak de vrouw vrij van gevaarlijk rijgedrag. "U was gewoon aan het autorijden op een manier die verantwoord was". Dat de vrouw geen voorrang had verleend, was wel te bewijzen maar Wolters vond dat er eigenlijk geen enkele straf recht doet aan de zaak. "We zien allemaal wel eens de voorrangsregel over het hoofd maar U heeft een fout gemaakt en het past niet om u helemaal geen straf te geven."

De rechter veroordeelde de vrouw tot een geldboete van 500 euro voorwaardelijk.