Vrouw uit Achtkarspelen betrokken bij dodelijk ongeluk

Publicatie: zo 08 november 2020 13.26 uur

LEEUWARDEN - Bij een dodelijk ongeval in Leeuwarden was zaterdag een 22-jarige automobiliste uit de gemeente Achtkarspelen betrokken. Dat maakte de politie zondag bekend. Een 27-jarige motorrijder uit Leeuwarden kwam in de middag in botsing met de auto van de 22-jarige vrouw. De motorrijder overleed aan zijn verwondingen.

De vrouw raakte gewond en zij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij haar in de auto zat verder nog een 28-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân. Hij kwam met de schrik vrij. De aanrijding vond plaats op de kruising van de Planetenlaan met de Apolloweg. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.