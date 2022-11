Gestolen motor teruggevonden na tip van oplettende burger

zo 06 november 2022 21.15 uur

DRACHTEN - Aan de Foswerd in Drachten is donderdag een gestolen motor teruggevonden. Naar aanleiding van een bericht op deze site zag een oplettende lezer de motor staan. Nadat de politie op de hoogte gebracht was kon de eigenaar zijn motor weer ophalen.

De verdacht was in de nacht van dinsdag op woensdag al opgepakt door de politie. De man van 38 jaar oud zonder vaste woon- en verblijfsplaats was herkend op camerabeelden van de diefstal.