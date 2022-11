Campagne 'Opfriesen' maakt Friesland tot batterij voor toerist

vr 04 november 2022 06.16 uur

LEEUWARDEN - Visit Friesland, onderdeel van Merk Fryslân, gaat deze week van start met een nieuwe najaarscampagne met als thema Opfriesen. Een nieuw woord voor een ervaring die iedereen kent: opladen en weer frisse energie opdoen tijdens de koude, donkere dagen. Met deze duurzame campagne laat Visit Friesland zien dat Friesland niet alleen mooi is in de zomer, maar juist ook in de herfst- en winterperiode. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie om jaarrond toerisme te stimuleren.

Het doel van de campagne is om de waardevolle toerist aan te trekken en te inspireren Friesland te bezoeken tijdens de herfst- en wintermaanden. Friesland is hier, met haar diverse landschappen en uniek regionaal aanbod, bij uitstek voor geschikt. Met de campagne laat Visit Friesland zien dat de provincie 365 dagen van het jaar goed beleefbaar is.

Aanbod

De campagne, die samen met de vier verschillende regio’s is opgezet, wordt ingekleurd met speciaal Opfriesaanbod: uniek aanbod dat alleen in Friesland te beleven is. De campagne is een duurzaam concept dat ook in de aankomende jaren zal worden ingezet. Dat betekent dat er voldoende ruimte is voor nieuw toeristische aanbodontwikkeling. Het Opfriesen kan op allerlei manieren, buiten maar uiteraard ook binnen. De campagne is multi-inzetbaar en daarom erg geschikt om in te zetten voor ondernemers en de verschillende regio's.

Toolkit voor ondernemers

Om ondernemers te faciliteren in hun aanbod, stelt Visit Friesland vanaf deze maand een speciale online toolkit beschikbaar met daarin onder andere beeldmateriaal en teksten. Tijdens de jaarlijkse ondernemersbijeenkomsten, georganiseerd door de verschillende regio's, zullen de ondernemers bijgepraat worden over dit bijzondere concept. Zo wordt een hand uitgereikt naar de rest van de provincie om aan te haken.

Zichtbaarheid

In deze campagne focust Visit Friesland op bezoekers in Nederland, België (Vlaanderen) en Duitsland (regio Nedersaksen en Noordrein-Westfalen). De zwaarte van de campagne zal in Nederland liggen met grote zichtbaarheid door onder andere een outdoorcampagne in Midden-Nederland en een landelijke televisiecommercial die vanaf 4 november op de publieke omroep te zien is.

De campagneperiode duurt vier maanden, van 1 november tot en met eind februari 2023. Kijk voor meer informatie op www.opfriesen.nl.