Vanaf 2023 betaald parkeren op Kiryat Onoplein

do 03 november 2022 18.00 uur

DRACHTEN - Kosteloos je auto parkeren op het Kiryat Onoplein in Drachten is straks niet meer mogelijk. De nu nog blauwe zone wordt vanaf januari 2023 betaald parkeren. De plannen voor het betaald parkeren dateren al uit 2019. In 2020 werd het plan nog uitgesteld omdat de gemeente meer tijd nodig had voor het opheffen van de zone.

Door verscheidene redenen konden bezoekers nog steeds drie uur lang gratis parkeren op het plein. Tijdens de begrotingsvergadering liet wethouder Le Roy weten dat daar vanaf 2023 verandering in komt. "Ik ben er op dit moment echt op gebrand dat 1 januari betaald parkeren op het Kyryiat Onoplein gaat gebeuren."

Poll: Betaald parkeren op het Kiryat Onoplein?

Goed idee! 7.8%

Belachelijk... 53.5%

Geld nodig zeker.. 28.7%

Ik kom er nooit... 10.1%

129 stemmen - poll is beëindigd