Parkeerbeleid herzien: betalen op Kiryat Onoplein

Publicatie: za 05 oktober 2019 11.45 uur

DRACHTEN - Het parkeerbeleid in Drachten wordt herzien. Dat heeft het college van B&W bekendgemaakt. Voor het parkeren op het Kiryat Onoplein en Reidingweg moet binnenkort betaald worden. Er blijven nog wel plekken over waar gratis geparkeerd kan worden. Dat worden het Moleneind, Noordzijde, Oude Nering en Nachtegaalstraat.

Elk parkeerterrein wordt dagelijks tenminste twee keer gecontroleerd en elke vergunningszone wordt twee keer per week gecontroleerd. Het college van B&W wil het parkeerbeleid aanpassen na de vernieuwing van het Raadhuisplein en komst van de ondergrondse parkeergarage. Het centrum krijgt één parkeerzone en de gemeente voert een maximale parkeerduur in. Hoe effect dit tegenwoordig nog is, moet blijken. Via de app Parkmobile is het vrij eenvoudig om een parkeeractie opnieuw aan te zetten.

Het betaald parkeren gaat gelden op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur. Op zon- en feestdagen hoeft er niet betaald te worden. De parkeergarages zijn op deze dagen gesloten.