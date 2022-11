Gehele inboedel sportschool Ebert (144 items) wordt geveild

wo 02 november 2022 08.47 uur

DRACHTEN - Sportschool Ebert in Drachten en Heerenveen moest vorige maand haar deuren gedwongen sluiten. In opdracht van de bewindvoerder wordt nu de gehele inboedel vanuit de vestiging in Drachten geveild via Onlineveilingmeester.nl.

Op de veiling

Maar liefst 144 kavels gaan onder de virtuele hamer. Mensen die geïnteresseerd zijn in fitnessapparatuur kunnen meebieden op de veiling. Onder andere diverse halterbanken en -schijven, dumbbell rekken, bokshandschoenen en stootkussens, zwembad attributen en diverse fitnessapparaten van Life Fitness en Technogym worden geveild.

Voor degene die de fitnessapparatuur eerst even met eigen ogen wil bekijken is er op vrijdag 4 november 2022 van 10.00-11.30 uur een kijkdag aan de Zuidkade 53 in Drachten.

De online veiling is inmiddels al van start gegaan en sluit maandag 7 november vanaf 20.00 uur. Meebieden kan via hier.

Op veel kavels kan worden geboden vanaf 10 euro.