Sportschool Ebert ten onder aan hoge gasprijzen

do 06 oktober 2022 16.25 uur

DRACHTEN - Sportschool Ebert in Drachten en Heerenveen is per direct gesloten. De twee uitbaters moesten een beroep moeten doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling. Deze is dinsdag uitgesproken door de rechtbank Noord-Nederland.

Alle leden, ouders en verzorgers zijn donderdag per brief ingelicht over de plotselinge sluiting. In de brief wordt uitgelegd dat door de coronacrisis het aantal leden al flink terug was gelopen. Daarna deden de hoge gasprijzen de uitbaters de das om.

In de brief staat geschreven: "Dit jaar liep ons vaste contract voor de levering van gas en elektriciteit af waardoor wij nu variabele en veel hogere tarieven moeten betalen. Met name voor de verwarming van de zwembaden in Drachten en Heerenveen hebben wij een hoog verbruik. Het leveringstarief is nu een veelvoud van het oude tarief waardoor de exploitatie diep in de rode cijfers is beland."

Bureau Benedictus uit Garyp is aangesteld als bewindvoerder. Vanwege de negatieve exploitatiekosten is het bedrijf donderdag per direct stilgelegd. "Het spijt ons u dit nieuws te moeten brengen."

Begrip in regio

De sportschool en zwembad was na 35 jaar een begrip in de regio geworden. "Vaak krijgen wij als instructeurs te horen: O jeetje wat leuk dat je daar werkt, daar heb ik vroeger ook gezwommen." zo schreef Ebert in februari 2021 voor een doneeractie. Het ging toen al niet goed en men wilde 15.000 euro inzamelen. De teller bleef destijds staan op 1370 euro.