Minderjarige vluchtelingen krijgen plek in Appelscha

di 01 november 2022 15.15 uur

APPELSCHA - Vanaf eind november zal Hotel Aan de Vaart in Appelscha plek bieden aan maximaal 60 alleenstaande jongeren. Het COA heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar. Had gaat om een noodopvanglocatie voor de duur van zes maanden, met mogelijkheid tot verlenging van nog eens zes maanden.

Het gaat volgens het COA om jongeren in de leeftijd van 15, 16, en 17 jaar, hoofdzakelijk uit onveilige landen als Syrië, Eritrea, Somalië en Jemen. Zij zijn net in Nederland en zitten nog in de procedure. De jongeren worden naar Appelscha overgebracht omdat er in Ter Apel geen plek voor hen is.

Het hotel is momenteel nog niet geschikt voor de opvang van vluchtelingen. Hiervoor moet er eerst verbouwd worden. De aannemer gaat deze week beginnen. Naar verwachting zullen eind november de eerste jongeren worden verwacht.

Het college van B&W van Ooststellingwerf heeft er begrip voor dat het COA snel moet handelen. Zeker gezien de recentelijke rechterlijke uitspraken over de onaanvaardbare situatie van de opvang van amv in Ter Apel. Burgemeester Korthuis: “Het college stelt zich om die reden positief op voor de tijdelijke opvang van amv in de gemeente. De nood is te hoog. We zien in het nieuws allemaal de schrijnende en mensonterende situaties in de overvolle opvanglocaties van het COA. Wij zien het als onze maatschappelijke plicht om onder goede voorwaarden mee te werken aan de opvang van vluchtelingen.”

De aanwonenden van het hotel hebben persoonlijk bericht ontvangen over de noodopvang in Hotel Aan de Vaart. Aan alle overige inwoners van Appelscha wordt vandaag een brief met informatie over de noodopvang verstuurd.