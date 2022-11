5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging voor dodelijk ongeval Siegerswoude

vr 28 oktober 2022 15.25 uur

LEEUWARDEN - Voor het veroorzaken van een eenzijdig ongeval waarbij zijn vriend om het leven kwam, is een 32-jarige inwoner van Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar plus een rijontzegging van 5 jaar. De door de rechtbank in Leeuwarden opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Veel te hard gereden

Het ongeval gebeurde op 21 mei vorig jaar, op de Binnenwei bij Siegerswoude. Volgens de politie heeft de Hagenaar veel te hard gereden: 127 kilometer per uur, in plaats van de toegestane 60 kilometer per uur. De bestuurder was bovendien onder invloed van alcohol en drugs.

Auto brak in tweeën

De auto raakte van de weg, raakte drie bomen en kwam tegen een vierde boom tot stilstand. Het voertuig brak in tweeën. Het achterste deel belandde in de sloot, met daarin het dodelijke slachtoffer, een 26-jarige man uit Rijswijk.

Geen rijbewijs en vaker veroordeeld

De vriendin van de Hagenaar, een 21-jarige vrouw uit Zwolle, was uit de auto geslingerd. Zij belandde op het wegdek. De bestuurder had geen rijbewijs. Hij is vaker veroordeeld voor rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. De man verscheen twee weken geleden niet op de zitting.

Geen verantwoordelijkheid

De officier van justitie concludeerde dat de Hagenaar geen enkele verantwoordelijkheid nam voor zijn gedrag. Daar was de rechtbank het mee eens. De rechtbank verweet de man ook dat hij nooit contact heeft gezocht met de nabestaanden. De verdachte en zijn vriendin hadden verklaard dat de auto moest uitwijken voor een tegenligger. Een getuige die 112 had gebeld, zag de Ford met hoge snelheid voorbijkomen.