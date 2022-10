Eis: 5 jaar cel voor ongeval waarbij vriend om het leven kwam

vr 14 oktober 2022 13.35 uur

LEEUWARDEN - Voor een verkeersongeval waarbij een vriend om het leven kwam, is vrijdag tegen een 32-jarige inwoner van Den Haag een celstraf van vijf jaar geëist. De 26-jarige Geordi Teunissen uit Rijswijk kwam bij dit ongeval in Siegerswoude om het leven.

Met een puppy zat Geordi die vrijdag 21 mei 2021 op de achterbank van een grijze Ford Forcus toen de bestuurder met zeker 127 km/u over de Binnenwei racete. De auto raakte van de weg, botste tegen een boom en brak in tweeën. Geordi belandde in de sloot met het achterste deel van de auto boven hem. De puppy overleefde de klap.

Meer dan 60 km/u te hard

De bestuurder gaf na het ongeval gelijk toe dat hij zonder rijbewijs had gereden maar vertelde ook dat hij zich aan de snelheid had gehouden in de 60 km zone. Hij zou hebben moeten uitwijken voor een tegenligger die midden op de weg reed. Ook zijn vriendin had ongeveer dezelfde verklaring. Meerdere getuigen hadden echter iets heel anders meegemaakt. "Het leek op een kanonskogel. Zo'n harde klap." zo liet een omstander weten. Uit forensisch onderzoek bleek dat de man minimaal 127 km/u had gereden. Hij reed niet alleen meer dan 60 km/u te hard, hij had ook geen rijbewijs en was onder invloed van alcohol en cannabis. Hij rookte elke dag een jointje en volgens zijn vriendin hadden ze die dag samen uit een beker Bacardi cola gedronken.

Te veel alcohol en drugs

De verdachte verscheen vrijdag niet op de zitting van de meervoudige kamer. "Hij neemt geen enkele verantwoordelijk voor wat hij heeft aangericht met zijn gedragingen." zo vatte officier van justitie Erik Veen het samen. Ook na het ongeval liep de bestuurder maar wat heen en weer over de weg. Met 0.28 mg ethanol en 6.20 mg THC (canabis) in zijn bloed had hij fors te veel gebruikt. De grenswaarden zijn bij combinatiegebruik 0.2 en 1. "Dan stap je met dat gebruik zonder rijbewijs in een auto en dan ga je als een malle te keer. Je gaat niet alleen te hard maar je gaat ook nog eens inhalen...."

Roekeloos

Veen verwijt de man dat hij met zijn roekeloze rijgedrag opzettelijk het leven van mensen in gevaar heeft bracht. De man was bovendien al vaker veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs (en onder invloed) en hij hielp volgens getuigen ook niet mee nadat het ongeval was gebeurd. Terwijl hij wel aan de politie vertelde dat hij in de sloot was gesprongen om zijn vriend te helpen. Getuigen wisten dat hij niet eens in de sloot was geweest.

'Stom stom'

Bij het ongeval was de vriendin uit de auto geslingerd. Agenten troffen haar liggend op straat aan terwijl brandweermensen zich om haar bekommerden. De 26-jarige Geordi lag onder het wrak in de sloot. Terwijl twee omstanders hem probeerden te redden, hoorden zij dat de vriendin boos was op de bestuurder. Hij zei daarop: "Stom, stom, ik had niet moeten rijden." De vriendin, die voorin had gezeten, had na het ongeval geen gevoel meer in de rechter arm en been. Ze raakte zwaargewond en moest later revalideren in Beetsterzwaag.

112 beller

De getuige die 112 had gebeld, zag dat de auto met een verschrikkelijk hoge snelheid voorbij komen. "Er werden meerdere bomen geraakt en ik zag een stuk van de auto afvliegen, later zag ik dat dat het meisje was die uit de auto werd geslingerd." De man wist dat er wel eens vaker te hard werd gereden maar dit had hij nog nooit meegemaakt. "Ik weet zeker dat er geen andere auto was, anders had ik dat wel gezien."

Geen tegenliggers

Uit forensisch onderzoek kwam dat beeld ook naar voren. De politie had de beschikking over camerabeelden die een paar honderd meter verder waren opgenomen. Daaruit bleek dat er geen sprake was geweest van directe tegenliggers.

'Vernietigd in de ziel'

De moeder van de omgekomen Geordi Teunissen vertelde in haar slachtofferverklaring dat ze onbewust wist dat er iets goed fout was. Haar dochter moest haar drie keer vragen om te gaan zitten voordat ze het haar kon vertellen. "Het definitieve is een nieuwe realiteit die mij als moeder vernietigt in de ziel, dat heeft hij veroorzaakt" Nooit meer zal ze meer horen hoe het met haar knul gaat.

Vergeven, niet vergeten

De familie ging door een hel maar de moeder wist te vertellen dat ze de weg naar vergeving had gevonden maar vergeten zal ze nooit. Voor haar blijft het een feit dat hij haar zoon heeft doodgereden. "Wat ik jou aanreken is de verklaring die je hebt gegeven. Jij leeft in je eigen realiteit en je geloof je in je eigen realiteit. Deze komt niet overeen met het onderzoek. Jij had niets achter het stuur te zoeken."

Naast de onvoorwaardelijke celstraf van 5 jaar eiste officier van justitie Erik Veen ook een rijontzegging van 5 jaar. "Dat is de enige juiste passende wijze om de gevolgen af te doen." De rechtbank doet op 28 oktober uitspraak.