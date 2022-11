Smallingerland: vanaf zestien jaar in raadscommissie

wo 26 oktober 2022 12.35 uur

DRACHTEN - Jongeren van zestien jaar en ouder in Smallingerland kunnen fractievertegenwoordiger worden. Ze mogen dan in vergaderingen van de raadscommissies over de gemeentelijke politiek meepraten.

De raadsfractie van D66 wilde dat al eerder, maar eerst moesten de juridische voetangels en klemmen worden bekeken. Die zijn er verder niet. Alleen de fracties van ChristenUnie, CDA en ELP lieten dinsdagavond tijdens Het Debat weten de leeftijd te laag te vinden. Zij vinden achttien jaar vroeg genoeg.

D66 wilde aanvankelijk de leeftijd op veertien jaar houden, maar na een rondje bleek dat te hoog gegrepen. "We zijn er voor de bescherming van de jeugd en moeten het goede voorbeeld geven. We vinden het niet verantwoord om veertienjarigen, die volgens de wet niet na 19.00 uur mogen werken, dan wel aan het raadswerk in de avonduren mee te laten doen. Voor 16- en 17-jarigen vinden we dat ook een probleem", aldus Sandra Snip-de Jong van ELP in een reactie.