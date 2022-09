Smallingerland betrekt jongeren bij raadswerk

do 29 september 2022 09.26 uur

DRACHTEN - Meer jongeren moeten mee kunnen doen aan het werk voor de gemeenteraad in Smallingerland. De regels worden daartoe aangepast. Jongeren tot achttien jaar hebben straks ook de mogelijkheid om tot fractievertegenwoordiger worden benoemd. Eerder kon dat alleen voor achttienjarigen. De raadsleden besloten tijdens Het Debat dinsdagavond om die nieuwe koers te varen. Het voorstel kwam van de D66-fractie.

"Het onwenselijk is dat jongeren zich niet met de politiek kunnen bemoeien. Politieke partijen kunnen zelf een kandidaat-fractievertegenwoordiger aanwijzen en inschatten of iemand geschikt is", aldus het amendement van D66, dat bedoeld was om het Reglement van Orde voor de gemeenteraad in Smallingerland in die zin aan te passen.

D66 vindt de rol, functie en positie van fractievertegenwoordigers anders dan die van raadsleden. Om deze reden zijn de vereisten aan het fractievertegenwoordigerschap niet gelijk getrokken in de gemeentewet. De Smallingerlandse raadsleden waarschuwden voor de nadelige aspecten van het benoemen van jongeren, zoals ondermijning en geheimhouding. De juridische aspecten worden daarom nog eens goed bekeken voordat een definitief voorstel aan de raad wordt gepresenteerd.