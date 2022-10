Wolf: dode schapen aangetroffen in Ferwert en Wijnjewoude

do 20 oktober 2022 10.25 uur

FERWERT - Eerder dit jaar werden er al meerdere schapen gedood in Gorredijk. Niet alleen deze schapen moesten het ontgelden. Een shetlandpony viel vermoedelijk ook ten prooi aan de wolf. Nu lijkt het erop dat de wolf ook actief is in o.a. Ferwert en Wijnjewoude. In beide plaatsen werden dode schapen aangetroffen.

BIJ12 heeft op 8 oktober een melding gekregen van één gedood schaap in Ferwert. Op 15 oktober kreeg het bureau een melding van één gedood schaap in Wijnjewoude. BIJ12 onderzoekt op dit moment of beide sterfgevallen toegerekend kunnen worden aan de wolf.

