Boze schapenhouder legt door wolf gedode dieren langs de weg

vr 18 maart 2022 20.13 uur

GORREDIJK - De wolf heeft deze week zeer waarschijnlijk toegeslagen in een weiland langs de Dwersfeart in Gorredijk. Vier schapen werden doodgebeten en twee andere schapen raakten ernstig gewond.

Schapenhouder Kees Terpstra uit Jonkerslân is overtuigd dat de wolf de dader is. Als protest legde hij de dode schapen langs de kant van de weg met een protestbord vergezeld. Een wolfexpert heeft donderdagmiddag monsters genomen om te onderzoeken of de wolf ook daadwerkelijk de dader is.

