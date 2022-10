Burgemeester Wuiteweg in Drachten afgesloten

ma 17 oktober 2022 13.45 uur

DRACHTEN - Vanwege de voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van het hoofdriool is de Burgemeester Wuiteweg vanaf vandaag gestremd voor al het verkeer. De stremming geldt vanaf maandag 17 oktober. Gedurende het gehele project zal het verkeer worden omgeleid.

In de eerste fase wordt de weg tussen de kruising met de Warren en het Blauwgras aangepakt. De aannemer is inmiddels begonnen met het verwijderen van het asfalt. Het is nog wel mogelijk om via de Burgemeester Wuiteweg het Kiryat Onoplein te bereiken. Ook Serviceflat Drachten en Bertilla blijven bereikbaar.

