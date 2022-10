Burgemeester Wuiteweg krijgt flinke opknapbeurt

di 11 oktober 2022 17.45 uur

DRACHTEN - De Burgemeester Wuiteweg in Drachten krijgt een flinke opknapbeurt. Aannemer Witteveen is afgelopen maandag gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van het hoofdriool. De bestaande riolering die onder de fietspaden loopt, is aan vervanging toe. In de nieuwe situatie wordt de riolering vergroot en wordt er een apart regenwaterriool aangelegd.

Er wordt in drie weglengtes een nieuw vuilwaterriool en regenwaterriool in de hoofdrijbaan aangelegd. Dit gebeurt in de periode vanaf 10 oktober 2022 tot maart 2023. Daarnaast wordt de fundering vernieuwd en wordt de rijbaan voorzien van nieuw asfalt. Het project is te volgen via een projectwebsite.

De fasering van de werkzaamheden is als volgt:

- Fase 0: Vanaf 10 oktober 2022, Fabriciuslaan tot aansluiting Burgemeester Wuiteweg. Het doorgaande verkeer op de Burgemeester Wuiteweg is dan nog niet gestremd.

- Fase 1: Vanaf 17 oktober 2022, kruising Fabriciuslaan – De Warren t/m de kruising Het Blauwgras. Het doorgaand verkeer wordt op de Burgemeester Wuiteweg gestremd.

- Fase 2: Vanaf begin januari 2023, het Blauwgras tot het zebrapad voor de Lawei. Het doorgaand verkeer wordt op de Burgemeester Wuiteweg gestremd.

Oude kabels en leidingen

De nutsbedrijven (gas, water en licht) gaan in het derde kwartaal 2023 oude en kwetsbare kabels en leidingen vervangen. Als dit klaar is zullen de voet- en fietspaden en de parkeerstroken opnieuw worden aangebracht.

Weg afgesloten

Vanaf maandag 17 oktober is de Burgemeester Wuiteweg voor doorgaand verkeer gestemd. Gedurende het gehele project zal het verkeer worden omgeleid. Vanaf dat moment rijden de bussen ook niet meer via deze weg, maar via alternatieve haltes (routes) verzorgd door Arriva en Qbuzz.