Zorgclubs Smallingerland krijgen wind van voren

wo 12 oktober 2022 13.36 uur

DRACHTEN - De wind van voren kregen de raadsleden en vertegenwoordigers van zorgorganisaties in Smallingerland. Ze waren dinsdagavond tijdens de vergadering van de Ronde Tafel lovend over het Koersplan Sociaal Domein, waarmee de komende jaren de hulp voor ouderen, jeugd en andere doelgroepen wordt geregeld. Ze rekenden echter buiten de waard. Dieuwke Heddema van de Rûche Boarstels en voorheen voorzitter van het uit frustratie opgeheven VN-panel in Smallingerland had een stortvloed aan kritiek.

Grootste pijnpunt van Heddema is het volledig ontbreken van het VN-verdrag voor gehandicapten in het gemeentelijk beleid en ook in het Koersplan Sociaal Domein. Al sinds 2018 maakt zij zich sterk voor de rechten van gehandicapten in Smallingerland. "Sindsdien hebt u niets met het VN-verdrag gedaan. Vier jaar geleden al vroegen we u om het toilet hier op het gemeentehuis rolstoelvriendelijk te maken. Dat is nog steeds niet gebeurd."

Voorzitter Klaas van Veelen had de grootste moeite om Heddema in toom te houden. Wars van vergaderregels bleef ze haar standpunten naar voren brengen. Tot het moment dat de voorzitter haar microfoon uitschakelde. In de zaal en voor de kijkers thuis was desondanks goed te horen wat Heddema ervan vond: "Zo doet u dat steeds. U ontneemt ons het woord."

In de problemen

De kritiek van Heddema spitst zich met name toe op zorgorganisaties Carins in Smallingerland. "Veel ouders hebben de grootste moeite met Carins. Ze krijgen geen hulp en mensen mogen toch goeie zorg verwachten. Onze doelgroep zit al jaren in de problemen, voorzieningen worden hen afgenomen en daar komen de energiekosten nu bij. Zoek een oplossing", luidde het advies aan de gemeenteraad.

Volgens Heddema heeft de gemeente geen zicht op de problemen met zorgorganisaties als Carins en MOS Smallingerland en specifiek in de werkvelden voor jeugdzorg, wmo en de Participatiewet. "Ik ben boos, heel erg boos. Zet uw kleppen af. Veel mensen zijn geïntimideerd. Met uw opstelling kwetst u mensen."

“Afspraken naleven”

Op het idee van D66-raadslid S. E. Bruinsma om in het koersplan een zinssnede over het VN-bedrag op te nemen, reageerde Heddema positief. Ze wees er op dat de gemeente zelfs wettelijk verplicht is om dat te doen. "Maar u moet die afspraken ook naleven. Daar gaat het om. Maak uw huis op orde. Doe wat aan de lange wachttijden, de lange procedures. Op dat moment ben je preventief bezig om mensen te helpen."

Grote verbetering

De drie zorgclubs Carins, MOS Smallingerland en Sunenz verwachten dat het Koersplan Sociaal Domein de komende jaren een grote verbetering brengt. Niet zo zeer op de korte termijn, maar wel in de loop van de jaren. Het plan is samen met de "mensen in de wijken" gemaakt en "had er vijf jaar geleden al moeten zijn", maar biedt nu "een mooie start".