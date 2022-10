Drachtster Piet Adema wordt minister van Landbouw

ma 03 oktober 2022 12.35 uur

DRACHTEN - Drachtster Piet Adema van de ChristenUnie wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De 57-jarige Adema volgt Henk Staghouwer op. Hij stapte op omdat hij zichzelf niet de juiste persoon voor de functie vond.

Adema is acht jaar partijvoorzitter van de ChristenUnie geweest. Daarnaast was hij gedeputeerde van de provincie Fryslân en waarnemend burgemeester in verschillende gemeenten waaronder Achtkarspelen.

Het ministerie van LNV is een nieuwe uitdaging voor Adema. Er moet de komende jaren veel veranderd worden in de landbouw. Het in te voeren stikstofbeleid stuit op veel protest van de boeren. "Het grootste deel van dat stikstofbeleid komt op de schouders van een aparte minister, Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof." zo meldt de NOS. Adema wil de landbouwsector rust en zekerheid gaan bieden.

Adema wordt maandagmiddag op paleis Noordeinde beëdigd door koning Willem-Alexander.