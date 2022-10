Bezuiniging teruggedraaid, gras wordt weer gemaaid

zo 02 oktober 2022 19.00 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland past het maaibeleid weer aan. Bermen en gazons worden weer vaker gemaaid als de buurtbewoners dat wensen. Het hoge gras was bij veel Drachtsters een doorn in het oog.

In 2020 besloot de gemeenteraad van Smallingerland om 115.000 euro te bezuinigen op het maaiwerk. In 2021 werd er minder gemaaid en dat leidde meteen tot onvrede en discussie in de maatschappij. De gemeenteraad ging daarom weer ideeën uit wisselen over het huidige maaibeeld.

Er is nu voorgesteld om het huidige maaibeeld aan te passen door meer intensief te maaien. Waar het kan, zal de gemeente extensief blijven maaien en ook opnieuw kijken waar dit extra kan zonder overlast. Zo laat het gemeentebestuur weten. Er moet een betere balans ontstaan dat ten goede komt aan de biodiversiteit en een netter maaibeeld.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de extra kosten van 50.000 euro.

Poll: Wat vond jij van het hoge gras?

Doorn in het oog! 37.9%

Goede bezuiniging! 29.3%

Gewoon vaker maaien… 32.8%

? aantal stemmen | login en stem ook mee!