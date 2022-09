MFC de Swetten: buurtbewoners nog bozer op wethouder na uitspraken

do 29 september 2022 10.45 uur

DRACHTEN - Wethouder Robin Hartogh Heys van Smallingerland heeft de buurtbewoners van de Swetten in Drachten nog bozer gemaakt dan dat ze zijn. Ze maakten zich zorgen over de mogelijke komst van een MFC in hun wijk maar tijdens een raadsvergadering maakte de wethouder bekend dat de locatie-keuze al gemaakt is.

Veel buurtbewoners waren in de veronderstelling dat ze nog mee mochten praten over de locatie waar het MFC zou komen, zo laat Wynand Terpstra weten. Tot een overleg met de buurt is het sinds de zomer niet gekomen. Op 12 oktober is er pas een bijeenkomst en buurtbewoners zijn nu extra geschrokken over het feit dat de locatie van het MFC al vast staat. De buurtbewoners denken dat de gekozen locatie, midden in de arbeiderswijk van Philips, niet geschikt is. "Te kleine smalle straatjes met weinig groen en weinig speelvoorzieningen in de buurt." De locatie is onveilig en er zouden alternatieven zijn.

Overleg

De buurt werd vlak voor de zomervakantie ingelicht over de plannen via een brief aan de direct omwonenden. "In de brief werden buurtbewoners geïnformeerd over de principekeuze om een MFC te realiseren op het terrein waar nu het wijkcentrum staat. Zoals de gemeente in haar brief schreef, was men voornemens om dit in goed overleg met alle betrokken partijen te gaan realiseren." aldus Terpstra.

Communicatie problemen

In de communicatie ging vervolgens van alles mis. Zo werden niet alle omwonenden uitgenodigd voor de bijeenkomst, evenals de gebruikers van het wijkcentrum. "De vragen en frustraties onder buurtbewoners en gebruikers van het wijkcentrum nemen dan ook toe." Een bijeenkomst op 14 september ging op het laatste moment niet door, ook niet direct aanwonenden wilden komen. De gemeente zag dat niet zitten.

Geen informatie

"Nog altijd beschikken de buurtbewoners niet over informatie waarom de gemeente juist deze locatie zo geschikt vindt voor een MFC en niet de andere opties die de wijk kent." Terpstra hekelt het feit dat ze als buurtbewoners om informatie vragen maar de gemeente deelt vrijwel niets, ook niet de resultaten van de onderzoeken naar de locaties in de wijk. De buurt had graag een constructief overleg met de wethouder willen hebben maar zonder informatie is dat voor hen niet mogelijk. De gemeente heeft, volgens de buurtbewoners, geen idee wat zich allemaal in de wijk en het wijkcentrum afspeelt.