Onrust rond nieuwbouw mfc De Swetten in Drachten

wo 28 september 2022 16.22 uur

DRACHTEN - Grote onrust en wrevel is ontstaan over de plannen voor nieuwbouw van multifunctioneel centrum De Swetten in Drachten. Buurtbewoners en gebruikers van de bestaande gebouwen De Swetten en It Ambyld balen dat een informatiebijeenkomst medio september niet doorging. Reden was dat een beperkte groep was uitgenodigd, vertelde wethouder Robin Hartogh Heys dinsdagavond in de vergadering van Het Debat in Smallingerland. Op woensdag 12 oktober staat een nieuwe bijeenkomst voor alle betrokkenen gepland. Gezien de reacties uit de buurt "kunnen we onze borst maar nat maken", aldus de wethouder.

De buurtbewoners hadden niet verwacht dat het multifunctioneel centrum op de locatie wordt gebouwd, die de gemeente nu in gedachten heeft. Ze krijgen daar een Brede School met leerlingen van de bestaande scholen De Swetten en It Ambyld. Ook zijn er plannen voor een gymzaal ter vervanging van gymzaal De Brekken, een wijkcentrum en peuteropvang. De nieuwbouw zou in 2025 klaar moeten zijn.

Alternatieve locaties in Drachten zijn onderzocht, maar vallen om uiteenlopende redenen af, vertelde wethouder Hartogh Heys. Van de vier of vijf locaties zijn er een of twee te klein, voor een derde moet het complete bestemmingsplan nog worden doorlopen en de vierde ligt langs een onveilige vijftig-kilometerweg. De beoogde locatie is helemaal geschikt voor de nieuwbouwplannen. Het centrum mag er bij wijze van spreken morgen direct al worden gebouwd, aldus Hartogh Heys.

Tijdens de bijeenkomst kunnen omwonenden en andere betrokken partijen niet meer meepraten over de locatiekeuze. Die staat vast, aldus wethouder Hartogh Heys. Wel kunnen ze hun ideeën kwijt over zaken als infrastructuur, groen en parkeerruimte. Hij betreurt het dat bij omwonenden aanvankelijk het idee bestond dat ze over de keuze voor een van de vier of locaties mee zouden kunnen praten. Hartogh Heys. "Iedereen mag meepraten, maar er is nu maar één plan. Voor ons betekent dat overigens wel dat we serieus met de belangen van de buurt bewoners om moeten gaan."