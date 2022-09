Smallingerland verbreedt aanpak overlastgevers

wo 28 september 2022 11.42 uur

DRACHTEN - Overlast veroorzakende huurders in Smallingerland moeten op hun tellen passen. Aanvankelijk zou het gemeentebestuur alleen regels opstellen voor studenten en arbeidsmigranten, maar die opzet wordt verbreed. De gemeenteraadsleden kwamen erachter dat ze wel eens discriminerend zouden kunnen optreden als ze beide doelgroepen apart benoemen. De D66-fractie kwam met de suggestie om de voorgestelde regeling juridisch nog een keer tegen het licht te houden. Alzo geschiedt.

"Het gaat om problemen op te lossen en dat staat los van een arbeidsmigrant, student of werkend persoon", hield D66'er Roy Postma zijn collega-raadsleden en het college van burgemeester en wethouders voor. Het beleid wordt geregeld in de beleidsnota "Verruimen begrip Huishouden 2022", waarin ook over verhuur aan buitenlandse werknemers of studenten en mantelzorg- en

kangoeroewoningen wordt gesproken. De laatste categorie woningen mag in

de meeste gevallen vergunningsvrij worden gebouwd en valt dan buiten de regels.

De komende tijd buigt Smallingerland zich over de regeling, die anderhalf jaar geleden al werd vastgesteld, maar "in de praktijk onvoldoende werkt", aldus wethouder Robin Hartogh Heys. Klachten van bewoners maar ook van de gemeentelijke handhavers leidden tot een tweede poging om de verhuur zodanig in goede banen te leiden dat overlast tot het verleden behoort.

Lees ook: Woningverhuur Smallingerland verder aan banden