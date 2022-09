Woningverhuur Smallingerland verder aan banden

wo 14 september 2022 11.22 uur

DRACHTEN - De verhuur van woningen aan studenten en buitenlandse werknemers in Smallingerland is opnieuw een stapje strenger geregeld. Na een jaar met beperkende maatregelen besluit de gemeenteraad binnenkort opnieuw over een voorstel daartoe. Woningen voor verhuur moeten straks minimaal tweehonderd meter van elkaar af staan. Nu nog mag maximaal vijf procent van de woningen in de straat met dezelfde naam aan buitenlandse werknemers en studenten worden verhuurd.

Aanleiding voor het nieuwe raadsvoorstel is dat de huidige regels onvoldoende houvast bieden om overlast te voorkomen. Als buurman van een verhuurwoning uitte A. van der Veen tijdens de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland zijn ongerustheid. Hij ondervond in het verleden veel overlast van de buitenlandse werknemers naast hem, maar van de groep die er nu woont juist helemaal niet.

Probleem voor Van der Veen is dat de huurders kortstondig in de woning verblijven. \"Nu gaat het goed, maar je weet niet wat er over drie maanden gebeurt.’’ Een keurmerk biedt volgens hem onvoldoende zekerheid. Hij pleitte voor een screening van verhuurders en huurders. Tegelijk wil hij graag openheid naar omwonenden over de huurders zelf en de periode dat ze er verblijven. Van der Veen toonde zich tegenstander van woningen voor studenten en buitenlandse werknemers in een woonwijk met koophuizen, die voornamelijk voor kinderen met gezinnen bestemd zijn.

Wethouder Robin Hartogh Heys erkende de problemen voor omwonenden. \"Het is volstrekt begrijpelijk en heel vervelend.’’ Hij pleitte voor een gesprek van de verhuurder met omwonenden voordat de nieuwe huurders komen. Tegelijkertijd wees hij er op dat de gemeente niet kan regelen welke buren iemand krijgt. \"Met de regeling proberen we te voorkomen dat we situaties krijgen die we niet willen.’’ De nieuwe regel geldt alleen voor verhuur aan meerdere huurders in één woning. Buitenlandse werknemers mogen zich volgens het Europese recht namelijk vrij vestigen.

Mantelzorgwoningen

Regels over mantelzorgwoningen zijn uit de beleidsnota geschrapt. Reden is ze in

de meeste gevallen vergunningsvrij mogen worden gebouwd.