Taakstraf voor Drachtster die man hielp bij ontploffing

di 20 september 2022 19.33 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige vrouw uit Drachten kreeg dinsdag een taakstraf van 240 uur opgelegd voor zes strafbare feiten die ze had gepleegd. Ze had een Leeuwarder geholpen om een ontploffing te veroorzaken bij een woning, ze had gedeald in harddrugs, GHB geproduceerd en ze had drie keer harddrugs bij zich tijdens een staande houding.

De meervoudige kamer legde bovendien een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden op, met een proeftijd van 3 jaar met bijzondere voorwaarden. Zo moet ze meewerken aan controle op middelengebruik. De vrouw kreeg strafvermindering omdat de zaak al meer dan twee jaar oud is. De rechtbank vond een onvoorwaardelijke celstraf niet meer passend vanwege het tijdsverloop.