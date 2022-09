Surhuisterveen: Taakstraf voor medeplegen brandstichting

di 20 september 2022 19.24 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige man uit Drachten kreeg dinsdag een taakstraf van 140 uur opgelegd voor het doorgeven van kentekens van auto's. Deze bijbehorende auto's werden later door een man uit Leeuwarden in brand gestoken in Surhuisterveen.

Een 'te late berechting' zorgde ervoor dat de man een iets lagere straf kreeg. Hij kreeg een celstraf van 180 dagen geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en de genoemde taakstraf van 180 uur.

De 26-jarige man uit twee kentekens doorgegeven aan een Leeuwarder. De man wilde wraak plegen op twee vrouwen in Surhuisterveen omdat ze hem mogelijk hadden verlinkt bij de politie. Op 20 juni en 25 juni 2019 werden in het holst van de nacht hun auto's in brand gestoken. Zowel de adressen als kentekens werden door de 26-jarige man geleverd.

"Deze feiten hebben gevaarlijke situaties opgeleverd en hadden veel ernstiger kunnen aflopen. Meerdere mensen raakte gedupeerd", aldus de meervoudige kamer. De man is eerder veroordeeld geweest voor de opiumwet. Hij maakte de laatste tijd een positieve ontwikkeling door en heeft gewerkt aan zijn verslaving. Hij heeft inmiddels een baan en het gaat goed met hem.