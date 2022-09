Taakstraf van 80 uur voor medeplegen brandstichting

di 20 september 2022 19.13 uur

DRACHTEN - Een 27-jarige vrouw uit Vrouwenparochie heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen voor het medeplegen van een brandstichting in Drachten. Ze had een man uit Leeuwarden opgehitst om de auto van een 28-jarige vrouw uit Drachten in brand te steken. Dat gebeurde in december van 2019.

"Ze heeft bevorderd dat er brand werd gesticht aan de auto en de brand had veel ernstiger kunnen aflopen. Bovendien was het in een woonwijk waardoor er angst en onveiligheid in de maatschappij ontstond." aldus de rechtbank. De brandstichting werd uit wraak gepleegd. Bij de uitspraak hield de rechtbank rekening met het feit dat zijzelf de brand niet heeft gesticht. De vrouw was verslaafd aan drugs maar heeft inmiddels haar leven gebeterd en leeft al 2 jaar zonder drugsgebruik, zo blijkt uit controles.

De rechtbank legde de vrouw een voorwaardelijke celstraf van 90 dagen op met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 80 uur. Ze moet bovendien een schadevergoeding van 2250 euro betalen aan de gedupeerde vrouw. De straf viel wat lager uit omdat het meer dan twee jaar duurde voordat er een uitspraak was.