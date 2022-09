Vanaf vandaag heeft Oudega een eigen brandweerploeg

ma 19 september 2022 11.10 uur

OUDEGA - Een historische dag voor brandweer Oudega. De brandweerlieden staan vanaf maandagochtend paraat en zijn uitrukgereed. Een jaar geleden werd de tijdelijke kazerne aan de Gariperwei in Oudega al in gebruik genomen. Nu de opleiding van de chauffeurs en bevelvoerders is afgerond zijn de brandweerlieden uitrukgereed. De ploegleden hebben hun training vorig jaar al afgerond.

Met een brandweerkazerne in Oudega behoort de slechte dekking rond Oudega tot het verleden. Een derde van de woningen in en rondom Oudega en Earnewâld ligt te ver van de brandkazerne in Drachten. De brandweer is er te laat als er brand uitbreekt. Het kost dan meer dan 18 minuten om ter plaatse te zijn. Met de start van de tijdelijke brandweerpost is die situatie voorbij. Er komt op termijn een vaste kazerne in Oudega.