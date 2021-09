Brandweerkazerne Oudega officieel in gebruik genomen

za 11 september 2021 23.52 uur

OUDEGA - Zaterdagmiddag is op de Gariperwei in Oudega de tijdelijke kazerne van de brandweer van Oudega door burgemeester Jan Rijpstra officieel in gebruik genomen. In totaal hebben 17 brandweerlieden zaterdagmiddag voor de ingebruikname van hun kazerne, hun behaalde manschap diploma uitgereikt gekregen, en de ambsteed of belofte afgelegd.

Als alles volgens plan verloopt komt er over 5 jaar een nieuwe kazerne in Oudega. Op dit moment zijn de chauffeurs in opleiding en zullen de bevelvoerders binnenkort starten met hun opleiding.

In verband met de geldende corona maatregelen was de bijeenkomst in klein verband. Volgend jaar hoopt de brandweer van Oudega het te kunnen vieren met een open dag.

De brandweer van Oudega rukt op dit moment nog niet uit bij calamiteiten. Het zal nog zeker een jaar duren voor het korps inzetbaar is.

