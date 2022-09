Berging transformator wordt mega-klus

do 08 september 2022 20.02 uur

TYTSJERK - De berging van de trafo - die precies 24 uur geleden omviel bij Tytsjerk - moet een mega-klus worden. Veel buurtbewoners weten dat het land zacht is. Een medewerker van TenneT liet aan de Leeuwarder Courant weten dat nog onbekend is hoe en wanneer de berging plaatsvindt.

Eén van de betrokken medewerkers liet deze site ter plaatse weten dat de kans groot is dat de trafo - met een gewicht van 250 ton - stuk is. Als dat het geval is, dan bestaat de kans dat de transformator in stukjes wordt geborgen. De gehele combinatie zou ruim 320 ton hebben gewogen. De zelfrijdende SPMT-trailer zou namelijk ook ruim 70 ton hebben gewogen.

Vroeger

Buurtbewoners spreken over een ontspoorde trein die even verderop in 1994 tot stilstand was gekomen. Het kostte destijds weken om de trein te bergen, volgens de buurtbewoners. Bekijk het fotonieuws voor een artikel hierover. De berging duurde - na research van Anne de Boer - een week. Dat was dus nog vrij snel. Wel waaide één van de twee kranen door een windvlaag om.

Het gewicht van de transformateur is echter vele malen hoger dan een trein. De echt goed verharde wegen zouden voorheen speciaal zijn aangelegd (mede op het oog op vervoer van transformatoren) op het Alddiel en de bocht met de Rustenburgerweg.

