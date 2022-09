Mix van gebeden uit telefoon houdt buurtbewoners wakker

do 08 september 2022 16.38 uur

DRACHTEN - Een geluidsmix van allemaal Boeddhistische gebeden was in januari 2022 geen succes op de Lavermanstraat in Drachten. De politie werd midden in de nacht gebeld en het mobieltje waaruit alle geluiden kwamen, werd door agenten in beslaggenomen. De 48-jarige dader kwam donderdag op de rechtbank in Leeuwarden tot de conclusie dat het ook nooit goed is.

Het mobieltje lag in een bovenlicht en was verbonden met het stopcontact waardoor deze 24 uur per dag geluid kon maken. Het was volgens de politie een zeer irritant met een hoge frequentie. Met het geluid wilde de man alle wezens die het hoorden zegenen.

'De pik op hem in...'

"Ik voelde me niet heel gezegend toen ik het geluid hoorde" zo liet politierechter Christine Koelman de man weten. De man was blij dat ze het gebed had gehoord want door emoties zou ze er over gaan dromen. Hij had verder het idee dat bepaalde buurtbewoners 'de pik op hem in hebben'. Hij vond ook niet dat hij geluidsoverlast veroorzaakte.

Gebeden tijdens zitting

Zijn advocaat wees de rechter Koelman erop dat hij met zijn geloofsovertuiging mensen wil oproepen. Volgens hem bleef het geluid binnen de grenswaarden die gesteld zijn in de APV van Smallingerland. Tijdens het betoog van de advocaat besloot de man om via zijn telefoon geluiden te laten horen. Koelman maande de man daarop om daar gelijk mee te stoppen.

Schuldig zonder straf

Rechter Koelman vindt dat de politie kordaat heeft gehandeld om een einde te maken aan het geluid in de nacht. Ze kwam tot een oordeel dat de man schuldig wordt bevonden. Ze legde hem echter geen straf op. Ze deed dit omdat hij op 17 maart van dit jaar ook al moest voorkomen voor hetzelfde feit. Hij is hiervoor in hoger beroep gegaan en deze zaak zal later dienen bij het gerechtshof. Koelman vond dat het Openbaar Ministerie deze zaak mee had moeten nemen tijdens de vorige zitting.