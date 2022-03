Boeddhistische mantra’s schallen urenlang door straat in Drachten

do 17 maart 2022 14.50 uur

LEEUWARDEN - Buren in de Lavermanstraat in Drachten hadden de buik vol van het continue geluid dat uit de woning van een van de buren afkomstig was. De politie noemde het boeddhistische mantramuziek, die volgens de buren urenlang continu door de straat schalde.

Boeddhistische mantra’s

De bewoner van de woning van waaruit het geluid afkomstig was, zat donderdag tegenover kantonrechter Klaas Bunk. De politie had de geluidsapparatuur in beslag genomen. De man had tegen de politie gezegd dat hij het laten horen van boeddhistische mantra’s niet beschouwde als het veroorzaken van geluidsoverlast.

“Zoveel mogelijk wezens bereiken”

Donderdag bij de rechter was hij niet van gedachten veranderd. Door de muziek te laten horen wilde de Drachtster naar eigen zeggen “zoveel mogelijk wezens bereiken”. “Als u uiting wilt geven aan uw overtuiging is dat prima, maar niet op deze manier”, reageerde Bunk. De Drachtster heeft in het verleden vaker boetes gekregen voor het veroorzaken van geluidsoverlast.

Apparatuur niet terug

De zaak wederom met een geldstraf afdoen was voor officier van justitie Riemke van der Zee dan ook geen optie. Zij eiste een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur. Rechter Bunk maakte er een voorwaardelijke celstraf van twee weken van. “Met alle respect voor uw geloofsovertuiging. Maar het uiten daarvan moet wel op een manier die voor de omwonenden niet leidt tot overlast”, stelde Bunk. De Drachtster krijgt de in beslag genomen apparatuur niet terug.