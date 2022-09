3679 handtekening aangeboden voor behoud van Lomanhuis

di 06 september 2022 10.40 uur

BEETSTERZWAAG - Voorafgaand aan de raadsvergadering werden maandagavond 3679 handtekeningen aangeboden aan de raad van gemeente Opsterland. Namens de raad nam burgemeester Ellen van Selm de handtekeningen in ontvangst. De handtekeningen werden aangeboden door Lieuwe Krol, woordvoerder en medeinitiatiefnemer van de actie. Met het aanbieden van de handtekeningen sprak hij ook de gemeenteraad toe.

Verpaupering van het Lomanhuis

Al in 2016 werd er door verschillende mensen aan de bel getrokken over het Lomanhuis. Ze zagen het pand steeds verder in verval raken. "Met lede ogen zagen wij het pand verder verpauperen", aldus Krol. "En steeds weer krijgen wij van de gemeente Opsterland hetzelfde antwoord: We nemen het mee, we komen er op terug en we zoeken het uit".

Behoud van het aangezicht

Er werd door de gemeente doorverwezen naar de woordvoerder van de huidge eigenaar. Die volgens Krol de belofte maakte dat het aangezicht van het pand behouden zou blijven. Dat stelde de meeste mensen gerust, tot afgelopen zomer...

Mienskip

Een sloopmededeling schudde de mienskip wakker. Het bij hun zo geliefde Lomanhuis zou toch tegen de vlakte. Binnen een paar dagen werd er een actie op touw gezet door de groep. Daarnaast werd er een actiedag georganiseerd om bewoners van Beetsterzwaag en andere geïnteresseerden te informeren. Er werden die dag ook fysieke handtekeningen verzameld, naast de online handtekeningen actie.

Voorzichtiger met monumenten

Naast dat de actie gericht is op het behoud van het Lomanhuis wil de groep ook dat er in Opsterland voorzichtiger wordt omgegaan met monumenten. Op dit moment is er geen lijst met gemeentelijke monumenten, daar moet volgens de actiegroep snel verandering in komen. Ook om te voorkomen dat de "skoalmaster wenning", de woning naast het Lomanhuis, verloren gaat. Deze plek is namelijk ook onderdeel van het nieuwbouwplan aan de oostkant van Beetsterzwaag.

Lomanlaantje

Ook was Loman-expert Gerhild van Rooij aanwezig bij het aanbieden van de handtekeningen. Naast het behoud van het Lomanhuis pleit zij ook voor een Lomanlaantje, op de plek waar kunstenaar Jan Loman altijd liep. Van Rooij sprak over al het werk dat Loman belangeloos heeft gedoneerd aan de gemeente tijdens zijn leven.

Sloop voorlopig uitgesteld

De komende tijd zal het rustig blijven op de plek van het Lomanhuis. De groep is in beroep gegaan tegen de voorgenomen sloop bij zowel de gemeente als de provincie. Of van uitstel afstel gaat komen blijft vooralsnog afwachten.

