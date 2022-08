'Mienskip' wil sloop Lomanhuis in Beetsterzwaag voorkomen

vr 19 augustus 2022 11.15 uur

BEETSTERZWAAG - Met hekken is het Lomanhuis in Beetsterzwaag maandag omringd. Een groep inwoners uit het de gemeente Opsterland kwam in actie omdat men vreest dat het pand aan de Hoofdstraat na de bouwvak wordt afgebroken. Een online geplaatste petitie is inmiddels 938 keer getekend.

De groep will de oude woning en atelier van kunstenaar Jan Loman behouden. Loman overleed in 2006 en het pand werd daarna gekocht door Baarsma Holding. Het is de bedoeling dat het huis uit 1910 plaats gaat maken voor een groot appartementengebouw met vijf flats met 40 appartementen. Alle bomen worden ook gekapt. Het huis werd destijds gekocht met het idee om het te gaan opknappen.

Handtekeningen

Carla laat WâldNet ter plaatse weten: "Met elkaar, voor elkaar, dan heb je gewoon een stukje mienskip". Annemiek was ook aanwezig bij de actie. Ze fietst al vier jaar lang langs het huis en vindt het zonde dat het pand gesloopt wordt. Carla en Annemiek zijn bezig om ter plaatse ook handtekeningen op tehalen bij sympathisanten.

8456 gulden

In 1896 werd de opdracht voor de bouw van het huis gegeven en het huis werd gebouwd voor 8456 gulden destijds. De eerste bewoner was burgemeester Smijter samen met zijn vrouw. De heer Loman woonde 41 jaar in het huis. Het bekendste werk van Loman is het logo van de Waddenvereniging.

Geen monument

Met de 'symbolische' geplaatste hekken willen de actievoerders voorkomen dat het huis ten prooi valt aan de slopershamer. Hoewel het huis meer dan 100 jaar oud is, is het geen monument. Monumenten hebben een beschermde status. Het huis is geen monument omdat de gemeente Opsterland geen monumentenlijst heeft. De sloopvergunning voor het huis werd in mei aangevraagd. Ook het pand ernaast (huis van voormalig meester van de school) zal gesloopt worden. De groep is bang dat de maandag na de vakantie al gestart gaat worden met de sloop van het pand.

Culturele hoofdstraat van Europa

In 2018 was de Hoofdstraat in Beetsterzwaag, waar het Lomanhuis staat, nog Culturele Hoofdstraat van Europa. Met de slogan "Maak van de Culturele Hoofdstraat geen Culturele Sloopstraat" probeert de groep mensen ook bewust te maken. Deze slogan staat ook op een poster die bij verschillende winkeliers in de Hoofdstraat hangen.

