'Lesje leren met vuurwapen' loopt uit de hand

za 27 augustus 2022 12.20 uur

DRACHTEN - Een bedreiging met een vuurwapen eindigde in februari met de mishandeling van een man en een vrouw. Met een pistool werden ze geslagen en de politie trof later de patroonhouder met hulzen aan op straat. Deze viel vermoedelijk uit het wapen toen vier verdachten op de vlucht sloegen. Wat gebeurde er precies die avond?

Twee 24-jarige Leeuwarders en een 21-jarige plaatsgenoot moesten vrijdag voorkomen bij de meervoudige kamer op de rechtbank in Leeuwarden. Het trio zit vast in de PI's van Almelo, Leeuwarden en Veenhuizen. Ze werden na de straatroof gelijk door de politie opgepakt. Tegen het duo werd 24 maanden celstraf geëist waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Tegen de 21-jarige Leeuwarder werd 28 maanden cel geëist waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Rare zaakjes

Alle betrokkenen waren aanvankelijk vrienden van elkaar. Er ontstond op een zeker moment een geldconflict toen de 24-jarige man uit Leeuwarden er achter kwam dat het latere slachtoffer met rare zaakjes bezig was. "Ik wou hem een lesje leren, hij was met criminele dingen bezig en hij gebruikte mijn auto en daar was ik niet zo tevreden mee...." Hij wilde tankgeld. "Wat hij met de rest van het geld doet, maakt me niet uit..."

Klappen bij Van der Valk

Het conflict werd groter toen het slachtoffer op Snapchat foto's van de moeder van de 24-jarige Leeuwarder toonde met een bedreiging erbij. "Dat gaat wel een beetje ver, daar komt emotie bij spelen...." zo vond hij. Op de dag voor de straatroof volgde er een eerste confrontatie bij het Van der Valk hotel. Daar kreeg het slachtoffer buiten al klappen van de 24-jarige Leeuwarder (en zijn vrienden).

In de val gelokt

De volgende dag werd het slachtoffer en zijn vriendin in de val gelokt. Met zijn 21-jarige maat en de latere 24-jarige 'chauffeur' was eerst nog een plan gesmeed bij Crystallic. De chauffeur kreeg de sleutel van een huis aan de Hooizolder. Hij moest het slachtoffer en zijn vriendin ophalen om even een gezellig 'weekendje weg' te gaan. Vervolgens werd er rond gereden en op een zeker moment reden er een VW Golf en VW Polo door Drachten. De chauffeur en de 24-jarige Leeuwarder deelden via Snapchat hun locaties. "Hooizolder... De Drait. Supermarkt!" Uiteindelijk kwam het tot een confrontatie op het parkeerterrein.

Vuurwapen

Het slachtoffer verklaarde aan de politie dat hij plotseling getik op het raam hoorde. Het bleek het pistool te zijn van de 24-jarige. Hij opende het portier terwijl zijn 21-jarige maat het portier aan de andere zijde opende waar de vriendin zat. Er vielen klappen en er werd geschopt en geslagen.

Klappen met vuurwapen

De 24-jarige man ontkende pertinent dat hij het wapen had meegenomen. Hij zei dat juist het slachtoffer het vuurwapen bij zich had en dat hij het uit zijn handen griste. "We zijn in de auto in een aardige worsteling beland en toen ik het vuurwapen in de handen kreeg, heb ik ook klappen met het vuurwapen uitgedeeld."

Hoewel de Leeuwarder ontkende dat hij het wapen had meegebracht, trof de politie later wel beelden aan op zijn telefoon waarin hij en het wapen voorkwamen. Het slachtoffer had bovendien het wapen exact zo omschreven bij de politie. Na de mishandeling zijn daders in twee auto's weggevlucht en nam de 24-jarige een tas mee met daarin de laptop en mobiele telefoon en vuurwapen.

Laptop duikt later op

De tas werd later niet meer door de politie aangetroffen toen de verdachten werden aangehouden. Nadat de 24-jarige hoorde dat de recherche wel belang had bij de laptop in verband met een vervolgonderzoek (naar het slachtoffer) duurde het niet lang voordat zijn advocaat met de laptop bij de politie verscheen. Hij zou vanuit de cel vrienden hebben gevraagd om te gaan zoeken. De politie had dat eerder al gedaan maar dat leidde tot niets.

Andere twee zeggen weinig

De 24-jarige chauffeur liet - net als de 21-jarige maat - niet het achterste van zijn tong zien. "Dat er geweld is gebruikt, dat is één ding dat zeker is." Hij gaf aan dat hij juist de jongens bij elkaar wilde brengen en hij had daarom meegedaan aan het plan om tot een ontmoeting te komen. "We hadden een hechte vriendengroep en een ruzie is niet goed, voor iedereen." Nadat hij was opgepakt, hield hij een niet kloppend verhaal bij de politie. Hij had het over mannen met bivakmutsen en een revolver. Later kwam hij daar op terug. Hij zou zelf ook geen geweld hebben gebruikt.

De 21-jarige maat bekende wel dat hij wat klappen en schoppen had gegeven. Verder had hij zich tot de rechtszaak beroepen op zijn zwijgrecht. Nu zei hij: "Ik wist dat er iets speelde maar ik wist ook niet alles....." Hij was ook aanwezig bij Van der Valk en Crystallic. Hij wist wel dat het niet een gezellige afspraak zou worden. De man kreeg een wat hogere strafeis te horen omdat hij via 'spoofing' ook nog eens meerdere mensen had gelicht.

'Zweem van criminaliteit'

De officier van justitie ziet de 24-jarige hoofdverdachte als iemand die enerzijds openheid van zaken geeft maar anderzijds zich in een netwerk begeeft waar een zweem van criminaliteit om heen hangt. "Dat leidt tot dit incident dat totaal uit de hand loopt. Als dat dan vrienden onderling zijn, dan houd ik me hart vast als er een echt conflict is...."

Dat er sprake was van een straatroof was ook klip en klaar, voor de officier. Het was duidelijk dat het slachtoffer zijn telefoon moest afgeven met pincode en laptop. "Dat er sprake was van een diefstal gepaard met geweld, dat is bewezen." Ook het vuurwapen moet van de 24-jarige zijn geweest. Zo gaf het slachtoffer bij zijn eerste verklaring in de Jumbo al aan dat iemand een vuurwapen had. Ook was er sprake van een behoorlijk gevaar op de openbare weg.

Uitspraak volgt

De rechtbank doet op 9 september uitspraak om 13.00 uur. De vierde verdachte (niet genoemd in dit nieuwsbericht) zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden. Hij was de auto nooit uit gekomen tijdens de straatroof.