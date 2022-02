Dreiging met vuurwapen in Drachten: twee gewonden

vr 18 februari 2022 23.10 uur

DRACHTEN - Twee personen zijn vrijdagavond gewond geraakt bij een incident. Het speelde zich rond 20.45 uur af in Winkelcentrum De Drait aan de Eems in Drachten.

De politie laat in een reactie weten dat er door iemand gedreigd is met een vuurwapen. Beide personen zijn met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

De twee slachtoffers waren een man en een vrouw. De vrouw hield onder andere hoofdletsel over aan het incident. De politie heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk is geschoten. Wel was er enige tijd sprake van een mogelijk dreigende situatie rondom het winkelcentrum.

Vier aanhoudingen

De politie wist korte tijd later vier verdachten aan te houden. Twee personen konden worden aangehouden op de Zuiderhogeweg in Drachten. De andere twee verdachten werden aangehouden op de Linde in Drachten. Bij de aanhoudingen droegen de agenten uit voorzorg de zogeheten zware vesten.

Twee auto's in beslag

Zowel een VW Golf en een VW Polo zijn door de politie in beslag genomen. Ook deze twee auto's werden aangetroffen op de Zuiderhogeweg en de Linde in Drachten. De twee voertuigen zijn door een berger afgevoerd voor onderzoek.

Getuigen

De politie roept getuigen op die mogelijk iets hebben gezien om contact op te nemen met de politie. Dit kan via het telefoonnummer 0900-8844. De camerabeelden van het winkelcentrum zullen worden veiliggesteld door de agenten.

