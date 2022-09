Scooter rijdt fietser aan op de stoep: 'Dit was gekkenwerk'

do 25 augustus 2022 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige inwoonster van Dokkum werd op de stoep voor haar woning aan de Birdaarderstraatweg aangereden door een scooter. De bestuurder van de scooter kreeg donderdag van de kantonrechter een werkstraf en een onvoorwaardelijke rijontzegging.

'U had daar totaal niet mogen rijden'

Rechter Gustaaf Wijnands concludeerde - op basis van getuigenverklaringen - dat de 25-jarige scooterrijder uit Dokkum niet alleen nooit op de stoep had mogen rijden, hij ook ook nog eens te hard gereden. "Zo veroorzaak je verkeersgevaarlijke situaties. U had daar totaal niet op die manier mogen rijden", zei de rechter.

Hengsel rugtas afgebroken

De Dokkumer beweerde dat hij op stoep was gaan rijden om zijn rugtas goed om te doen, het hengsel was afgebroken. Hijzelf schatte dat hij 15 tot 20 kilometer per uur reed, toen hij zijn weg vervolgde. Vanwege de geparkeerde auto's kon hij niet eerder van de stoep af. Het slachtoffer fietste op de Birdaarderstraatweg en wilde afslaan naar haar woning. Ze had de scooter niet gezien of gehoord.

Verbrijzelde arm

De jonge vrouw kwam er zonder kleerscheuren af. "Gelukkig wel" zei de verdachte. Dat gold niet voor hem, hij liep een verbrijzelde arm op. Volgens een getuige reed de scooter “met een rotvaart” over de stoep en gaf de bestuurder zelfs nog meer gas. Een automobilist schatte zijn eigen snelheid op 30 tot 40 kilometer per uur. Hij zou zijn ingehaald door de scooter.

Rijbewijs zes maanden kwijt

Volgens deze getuige was de scooter de stoep op gereden omdat hij de auto niet kon passeren. De Dokkumer is zijn rijbewijs zes maanden kwijt geweest. Hij hoefde het niet langer zonder rijbewijs te doen, vond officier van justitie Marco van den Broek. Hij eiste een rijontzegging van een half jaar plus een werkstraf van 30 uur.

'Dit was gekkenwerk'

De Dokkumer zat bij de kantonrechter omdat er sprake was geweest van een overtreding. Maar de zaak zat tegen een misdrijf aan, stelde de officier. "Er zitten elementen in het dossier die die kant op wijzen. Dit was gekkenwerk". De rechter nam de eis over.