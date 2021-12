Dokkumse aangereden door snelle scooterrrijder

ma 06 december 2021 16.36 uur

DOKKUM - Een fietsster uit Dokkum is maandag voor haar woning gewond geraakt na een aanrijding met een scooterrijder. Het ongeval vond omstreeks 16.00 uur plaats op de plek waar de Birdaarderstraatweg en Lyceumweg bijelkaar komen.

De scooterrijder reed richting het centrum van Dokkum en haalde op het voetpad een automobilist rechts in. Op dat moment stak de vrouw uit Dokkum met de fiets de weg over richting de oprit van haar woning. Ze kon nog ruim op tijd voor de auto passeren maar had de scooterrijder niet gezien. Een aanrijding was het gevolg.

De fietsster is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De scooterrijder liep een gebroken arm op. Hij is voorin de ambulance meegegaan.

