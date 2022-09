Auto botst op mini-shovel zonder achterlichten – shovelbestuurder beboet

do 25 augustus 2022 14.50 uur

LEEUWARDEN - De bestuurder van een mini-shovel heeft donderdag van de kantonrechter een geldboete van 500 euro gekregen omdat diens voertuig onvoldoende verlicht was. Een automobiliste was op 14 oktober vorig jaar op de shovel gebotst.

Modder op de weg

De kraanbestuurder, een 30-jarige inwoner van Nij Beets, was op de Domela van Nieuwenhuisweg in Nij Beets bezig modder van het wegdek te schrapen. De weg was smerig geworden door het hakselen van maïs. De automobiliste zag de shovel pas op het laatste moment. Ze had nog wel op de rem getrapt, maar doordat er modder op de weg lag, hielp dat niet veel.

Gebroken rugwervel

De automobiliste had de borden waarop gewaarschuwd werd voor modder op de weg over het hoofd gezien. De vrouw werd met een gebroken rugwervel afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de shovel vond, in tegenstelling tot wat de politie had geconcludeerd, dat hij wel voldoende licht had gevoerd.

“Knullige verlichting”

De shovel had weliswaar geen lichten aan de achterkant, maar de man betoogde dat hij een reflecterend oranje jack droeg en lampjes op zijn hoofd. Volgens hem was het ook nog niet donker, zoals de politie had vastgesteld. De politie had op internet gecheckt hoe laat de duisternis was ingevallen. Officier van justitie Marco van den Broek sprak van “knullige verlichting” op de shovel. “Dit is misschien genoeg als je het als hardloper bij je hebt”, zei de officier.

Inschattingsfout automobiliste

Van den Broek hield er bij de hoogte van de boete die hij eiste wel rekening mee dat de automobiliste ook een inschattingsfout had gemaakt, door de waarschuwingsborden niet op te merken. “Maar dat betekent niet dat de verdachte vrijuit gaat”, voegde de officier eraan toe. Rechter Gustaaf Wijnands legde, conform de eis, een boete op van 500 euro. “Deze situatie was niet ontstaan als de shovel lampen aan de achterkant had”, merkte Wijnands nog op.