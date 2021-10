Auto botst op onvoldoende verlichte mini-shovel bij Nij Beets

do 14 oktober 2021 19.55 uur

NIJ BEETS - Een automobiliste is donderdagavond gewond geraakt bij een botsing met een mini-shovel. Het ongeval vond omstreeks 19.15 uur plaats op de Domela Nieuwenhuisweg in Nij Beets. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de mini-shovel was bezig om de weg schoon te maken. De weg was smerig vanwege het hakselen van mais. De bestuurster zag dit te laat en kwam in botsing met dit voertuig.

De 29-jarige bestuurder van de shovel is door de politie bekeurd omdat hij met onvoldoende verlichting in het donker op de weg reed. Er stonden overigens langs de weg wel 'modderborden' om het verkeer te wijzen op het gladde wegdek.

