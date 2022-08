Ureterper (55) voorgeleid aan rechter-commissaris

wo 17 augustus 2022 10.48 uur

URETERP - De 55-jarige man uit Ureterp, die zaterdagnacht door de politie werd aangehouden voor brandstichting, wordt woensdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man werd samen met een minderjarige jongen aangehouden. Deze verdachte is inmiddels weer thuis maar blijft wel verdachte, zo laat de politie weten.

De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek waarbij gekeken wordt naar mogelijke overeenkomsten met andere incidenten. De man wordt specifiek verdacht van een brandstichting aan de Beakendyk bij Siegerswoude. Deze brand vond zaterdagnacht omstreeks 0.10 uur plaats.

Uitgebreid onderzoek

Of de man ook iets te maken heeft met de sabotage van een brandput aan de Mersken wordt vermoedelijk ook meegenomen in het onderzoek. "Uiteraard kijken we in het onderzoek naar mogelijke overeenkomsten met andere incidenten maar het is nog veel te vroeg in het onderzoek om daar iets concreets over te kunnen zeggen." aldus de politie.

Update:

