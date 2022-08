Duo opgepakt voor brandstichting in de nacht

zo 14 augustus 2022 11.31 uur

URETERP - Een 55-jarige man uit Ureterp en een minderjarige jongen uit dezelfde plaats zijn zaterdagnacht opgepakt door de politie vanwege brandstichting. De twee reden rond in de omgeving waar meerdere branden waren gesticht. Het duo wordt door de politie verdacht van brandstichting aan de Beakendyk omstreeks 0.10 uur.

De afgelopen dagen surveilleerde de politie al extra in de omgeving van Ureterp en Wijnjewoude. Dit gebeurde met opvallende en onopvallende auto's. Dankzij deze surveillance kreeg de politie de verdachten in het vizier. Hun auto werd op het Selmien-West staande gehouden. De twee zijn overgebracht naar het bureau en de auto is door de politie in beslaggenomen.

Er werden in dezelfde nacht in elk geval op drie plekken brandgesticht. Ook aan de Boskwei en aan de Telle bij Ureterp werden branden aangetroffen. De brandweer kwam met drie voertuigen ter plaatse om de branden te blussen. Ook deze branden worden meegenomen in het onderzoek, zo laat de politie weten. Bovendien wordt onderzocht of de twee betrokken zijn bij de afvaldumpingen.

