Dronken Let probeert slachtoffer aanrijding af te kopen

di 16 augustus 2022 15.50 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige inwoner van Letland die eind oktober vorig jaar was doorgereden nadat hij op de Haenepolle in Noordwolde een andere auto had geraakt, is dinsdag bij verstek door de politierechter veroordeeld tot een boete van 1250 euro en een rijontzegging van negen maanden. De Let had gedronken, hij had geprobeerd het slachtoffer af te kopen.

Rechtdoor in bocht

De man was met zijn Dacia in een bocht rechtdoor gereden en tegen een tegenligger gebotst. Hij bood de inzittenden van de andere auto 1050 euro als vergoeding. Hij ging er vandoor toen de tegenpartij duidelijk maakte dat de politie gebeld zou worden.

Forse uitslag

Op basis van het signalement en een beschrijving van de auto werd de Let even later op de Hoofdweg aangehouden. Hij zat achter het stuur van de Dacia. Uit de ademtest kwam een forse uitslag: de Let blies maar liefst 945 ug/l, meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid.

Geen geldig rijbewijs

In eerste instantie ontkende hij dat hij een botsing had veroorzaakt, later legde hij een bekennende verklaring af. De officier van justitie ging er vanuit dat de man geen geldig rijbewijs had en eiste een boete van 1500 euro.

Rijbewijs thuis in Letland

Over het rijbewijs had de verdachte zelf verklaard dat het nog thuis in Letland lag. Omdat niet bij de Letse autoriteiten was geverifieerd of de man daadwerkelijk geen rijbewijs had, werd dat deel van de tenlastelegging door de rechter geschrapt. Dat scheelde de man 250 euro.