Twee nachtelijke buitenbranden bij Siegerswoude

zo 14 augustus 2022 00.27 uur

SIEGERSWOUDE - In de omgeving van Siegerswoude werden even na middernacht twee buitenbranden gemeld. Eén van de brandjes was nabij de driesprong van de Boskwei met de Beakendyk. De brandweer werd om 0.16 uur opgeroepen voor deze brand. Het ging strobalen, takken en een berm die in brand stond.

Eenmaal ter plaatse gekomen werd duidelijk dat er ook op een andere plek - zo'n 500 meter verder - ook een buitenbrand zou zijn. Deze brand stelde niet veel voor en was mogelijk al vanzelf uitgegaan. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse (ploegen van Beetsterzwaag, Norg en Ureterp) gekomen.

