Flinke brand in weiland langs Nije Heawei bij Wijnjewoude

do 11 augustus 2022 16.50 uur

WIJNJEWOUDE - In een weiland aan de Nije Heawei bij Wijnjewoude is donderdagmiddag opnieuw brand uitgebroken. Meerdere brandweerploegen werden om 16.32 uur opgeroepen voor de brand.

Het was op de plek waar woensdagnacht de brandweer ook in actie moest komen. Een brandweerauto was 's nachts vast komen te zitten. Zowel een hooibult en het gras zelf had vlam gevat. Volgens de politie laaide het vuur op het akkerveld flink op en kwam de brandweer net op tijd.

De vastgelopen brandweerauto was vanochtend pas weer losgetrokken. Ook is toen nog het hooi in het weiland nog voor de zekerheid uit elkaar getrokken. Kennelijk is dat vanwege de hitte opnieuw gaan oplaaien. Met behulp van een pomp heeft de brandweer voldoende water. Alles wordt met hooivorken uit elkaar getrokken en het wordt geblust met veel water.

