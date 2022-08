Verschillende buitenbranden houden Friese brandweer uit hun slaap

do 11 augustus 2022 04.35 uur

HEMRIK - Op verschillende plekken in de Wâlden zijn in de nacht van woensdag op donderdag brandjes gesticht. In totaal moest de brandweer op vijf locaties in actie komen. Op sommige plekken waren de vrijwilligers uren lang aan het blussen.

Oosterwolde

In Oosterwolde was aan de Veengang even voor middernacht een bult met hooi in brand gestoken. De brandweer van Oosterwolde kreeg bij het blussen assistentie van de collega's van Appelscha.

Opeinde

In Opeinde was een bult takken in brand gestoken. Aangezien er moeilijk bluswater op locatie te krijgen was en de kans op overslag klein was besloot de Drachtster brandweer om daar niet te blussen. Zij konden daarna weer terug naar de kazerne.

Wijnjewoude

Op drie verschillende locaties in de weilanden rondom Wijnjewoude zijn hooibalen in brand gestoken. Een behoorlijke kluif voor de brandweerkorpsen uit de regio. Bij de brand nabij Wijnjewoude kreeg de brandweer van Ureterp en Beetsterzwaag ondersteuning van de waterwagen van Oldeberkoop. Hier kwam een van de brandweerwagens vast te zitten in het weiland. De auto is er door een trekker van een loonbedrijf uitgeholpen.

Siegerswoude

Aan de Mersken bij Siegerswoude schoot zelfs de Groningse brandweer te hulp. De brandweer van Marum kwam daar ter plaatse. Zij werden nadat de brand in Wijnjewoude onder controle was ondersteund door de waterwagen van Oldeberkoop.

Hemrik

De heren en dame van brandweer Jubbega hebben urenlang bij een bult brandend hooi aan de Poasen bij Hemrik gestaan. Nadat zij eerst de balen met schuim hadden afgedekt was het wachten op de brandweer van Heerenveen. Die kwam ter plaatse met een watertank van 7.000 liter. Een kraan van een loonbedrijf heeft de hooibalen uit elkaar getrokken om beter te kunnen blussen. Zelfs deze hoeveelheid water bleek niet genoeg, de tank moest nog een keer gevuld worden om de brand volledig te blussen.

