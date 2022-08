Buitenbrand geblust bij Ryptsjerk

zo 07 augustus 2022 10.17 uur

RYPTSJERK - De brandweer van Leeuwarden bluste zondagochtend een buitenbrand aan de Oosterdijk in Ryptsjerk. De brandweer werd even na 9.00 uur opgeroepen.

Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek dat er troep in de bosjes in brand stond. Het waren onder andere boomstronken. Met een trekker is de brandende hoop verplaatst zodat het makkelijker te blussen was.

