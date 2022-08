Trio van dollemansrit in Drachten zit nog vast

ma 01 augustus 2022 12.00 uur

DRACHTEN - De drie jongens die zondagochtend vroeg betrokken waren bij een dollemansrit in Drachten zitten nog altijd vast. Dat laat de politie WâldNet weten.

Het gaat om twee 19-jarige jongens uit Leeuwarden en Zoetermeer en een 20-jarige man uit Burgum. Ze zouden in een auto van iemand anders hebben gereden.

Deur geramd

Met hoge snelheid reed het trio even voor 6.00 uur over de Noorderdwarsvaart, zo is te zien op een bewakingscamera van een buurtbewoner. Een moment later werd het terras en een deur van een horecagelegenheid op De Kaden geramd. De drie mannen werden uiteindelijk op de Piterpôlle in Twijzel door de politie aangehouden.

Onderzoek

De politie laat weten dat het nog niet duidelijk is wie van de drie in de auto had gereden. Het trio is aangehouden op verdenking van vernielingen aan openbare gebouwen. Of de heren ook onder invloed waren, maakt deel uit van het onderzoek. De politie kon daar maandag nog niets over zeggen. De politie is voor hun onderzoek nog op zoek naar (meer) getuigen of camerabeelden.