Auto rijdt over terras op De Kaden en ramt pand Domino's

zo 31 juli 2022 08.02 uur

DRACHTEN - Op De Kaden in Drachten is zondagochtend rond 06.00 uur een auto over het terras van twee horecagelegenheden gereden. Vervolgens ramde het voertuig het pand van Domino's Pizza. Er raakte niemand gewond.

De schade in aanzienlijk. Tafels en stoelen liggen omver. Ook is er een spoor van meegesleurde plantenbakken te zien. Na de enorme ravage ging het voertuig er vandoor. Er zaten geen mensen meer op het terras. De brandweer is ter plaatse geweest om het filiaal van Domino's aan de Noordkade te controleren. De omgeving werd direct afgezet.

Drie aanhoudingen

Er zaten drie mannen in de auto die even later op de Piterpôlle in Twijzel zijn aangehouden door de politie. Het gaat om 19-jarige man uit Leeuwarden, een 20-jarige man uit Burgum en een 19-jarige man uit Zoetermeer. Wie achter het stuur zat tijdens deze dollemansrit is niet bekend. De drie inzittenden zijn aangehouden voor o.a. het verlaten van plaats ongeval. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Op de N369 ter hoogte van Rottevalle richting Twijzel ontstond een spoor van brokstukken. Op Het Noord in Drachten werd ook een hekwerk geramd. Achter het voertuig ligt een bult met onderdelen. Deze brokstukken lagen verspreid over de weg richting Twijzel.

